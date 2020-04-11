MSB: " Kışla yemekhanelerimizde askerlerimiz aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor"
Milli Savunma Bakanlığı, korona virüse karşı askeri kışlalar da alınan tedbirleri gösteren bir video paylaştı.
11.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:48
Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Tüm yurtta olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde COVID19 tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda kışla yemekhanelerimizde askerlerimiz aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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