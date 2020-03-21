MSB: Kışla yemekhanelerine "aralıklı oturma" düzeni getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüsle mücadele çerçevesinde kışla yemekhanelerinde düzenli dezenfekte işlemlerinin yapıldığını ve askerlerin aralıklı düzende oturtulduğunu bildirdi.
21.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:04
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüsle mücadele çerçevesinde kışla yemekhanelerinde düzenli dezenfekte işlemlerinin yapıldığını ve askerlerin aralıklı düzende oturtulduğunu bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin alınmasına devam edildiği vurgulandı.
Kışla yemekhanelerinde düzenli olarak dezenfekte işlemlerinin uygulandığı belirtilen paylaşımda, "Askerlerimiz ise aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor." ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birimlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin alınmasına devam edildiği vurgulandı.
Kışla yemekhanelerinde düzenli olarak dezenfekte işlemlerinin uygulandığı belirtilen paylaşımda, "Askerlerimiz ise aralıklı düzende oturarak virüsten korunuyor." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA