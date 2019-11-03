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MSB'den iddialara yalanlama: Sivil kuruluşlara ateş açıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen faaliyetler kapsamında koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

03.11.2019 19:00

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen faaliyetler kapsamında koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan bölgelerde birliklerin keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

'SİVİL KURULUŞLARA ATEŞ AÇILDI' İDDİALARINA YALANLAMA

Bakanlıktan yapılan paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

MSB'den iddialara yalanlama: Sivil kuruluşlara ateş açıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor

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