MSB: Komandolar Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçtiğini bildirdi.
21.06.2020 17:02 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:46
MSB'nin Twitter hesabından, "Zordur komando olmak. Gönlünde vatan ve millet aşkı, sırtında 40 kilogramlık yük. Kahraman komandolarımız, dün akşam 40 kilogramlık çantalarının hazırlıklarını yaparak Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti." paylaşımında bulunuldu.
Paylaşımda, komandoların operasyon öncesi yaptıkları hazırlıklar ve söyledikleri marşların da yer aldığı bir videoya yer verildi.
Kaynak: AA
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