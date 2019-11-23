Haberler » Güncel » Msb: komandolarımız mayın-eyp temizliğine devam ediyor - Haber

Msb: komandolarımız mayın-eyp temizliğine devam ediyor

MSB: Komandolarımız mayın-EYP temizliğine devam ediyorMİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde komandoların mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizliğine devam ettiğini açıkladı.

23.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:44
MSB: Komandolarımız mayın-EYP temizliğine devam ediyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde komandoların mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizliğine devam ettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimizin Mehmetçiğin yarattığı huzur ve güven ortamı sayesinde evlerine ve topraklarına geri dönüşünden rahatsız olan terör örgütü PKK/YPG, bombalı araçlarla masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Komandolarımız ise mayın/EYP temizliğine devam ediyor" denildi.
Msb: komandolarımız mayın-eyp temizliğine devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:56 Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 tutuklama
19:55 Bakan Selçuk 'Türkiye Öğretmenler Kupası Ödül Töreni'ne katıldı
19:55 Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında çöken iskeleden düşen işçi öldü
19:55 "Bu büyük camiaya yakışır şekilde telafi edeceğiz"
19:55 Batman'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
19:18 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır
19:00 İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:14 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım
17:56 Ağız gargarası kullandı, ehliyetine 6 ay el konuldu
17:54 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 19:56:23