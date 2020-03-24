MSB, KOMMER'i kurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akara, "Mehmetçiğin güvende olması için gece-gündüz gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar herhangi bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da herhangi bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlayacağız" dedi.Milli Savunma Bakanlığında, Korona Virüs (Kovid-19) ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kuruldu. Bakanlık ile bağlı birlik, karargah ve kurumlarında salgınla ilgili alınan önlemlere yönelik çalışmaların yönetildiği merkezden Genelkurmay Başkanı, Kuvvet ve Ordu Komutanları ile telekonferans yöntemi ile görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yapılabilecek ne varsa, alınacak ne tedbir varsa bunları aldık ve Silahlı Kuvvetlerinin disiplinli yapısı içinde uyguluyoruz. Bu tedbirleri sadece yurt içindeki değil yurt dışındaki birliklerimizde de yerine getiriyoruz. Mehmetçik bu konuda güvende, Mehmetçiğin güvende olması için gece-gündüz gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar herhangi bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da herhangi bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlayacağız" dedi.Akar'ın talimatıyla korona virüs salgını ile mücadeleye ilişkin, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde, TSK'da alınan tedbirlerin uygulanma seviyelerinin takip edildiği, olası vakalara karşı alınacak tedbirler ve tıbbi planlamalar ile muhtemel hal tarzları geliştirildiği ve tüm bu süreçlerin yönetildiği bir KOMMER oluşturuldu.Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı sağlık personelinin de görev aldığı merkezde incelemelerde bulunan Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet ve Ordu Komutanları ile telekonferans yöntemi ile görüşerek hem alınan tedbirlerin uygulanmasındaki son duruma hem de diğer faaliyetlere ilişkin bilgi alarak, talimatlar verdi.Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katıldığı toplantı sonunda konuşan Akar, bir taraftan korona virüs salgını ile mücadele ederken diğer taraftan da terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe harekat bölgesinin yanı sıra, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekat bölgeleri ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgeleri'ndeki faaliyetlerimiz artan tempoda aralıksız devam ediyor. Faaliyetlerimizde bir yavaşlama veya azalma söz konusu değil. Mehmetçiğimiz orada kendisine verilen görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirirken aynı zamanda Koronavirüs salgınına yönelik de gerekli önlemler alınıyor. Alınması gereken bütün bireysel ve kurumsal tedbirleri eksiksiz aldık, almaya devam ediyoruz. Termal kameralara kadar gerekli tüm malzemeleri oraya gönderdik. En önemlisi operasyon bölgesine giriş ve çıkışların kontrolünü tamamen Ordu Komutanının yetkisine bıraktık. Onun emri, müsaadesi olmadan kimse operasyon bölgesine girmeyecek. Dışarıdan virüsün oradaki Mehmetçiğe bulaşmasını bu şekilde önlemeye çalışıyoruz. Bu konudaki tedbirlerimiz aralıksız devam ediyor. Orada şu ana kadar hiçbir şekilde pozitif bir vakamız yok. Bölgedeki tedbirler büyük bir ciddiyetle emirlere uygun şekilde yürütülmektedir" ifadelerini kullandı"MSB'den maske, antibakteriyel sıvı ve solunum cihazı üretimi"Bir taraftan Mehmetçiğin sağlığını korurken diğer taraftan da Koronavirüs ile yurt genelindeki mücadeleye de katkı sağladıklarını, bu konudaki çalışmaları tüm hızla sürdürdüklerini ifade eden Akar, "İlgili birimlerimize her türlü maskenin imalatı için gerekli talimatları verdik. Şu anda maske imalatı büyük bir hızla devam ediyor. Bunun yanı sıra fabrikalarımızda antibakteriyel sıvı üretimi de başlamış durumdadır. Bunu da yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Önce birliklerimize daha sonra da diğer kurum ve kuruluşlarla bunları paylaşacağız. Üretimi olabildiğince yükselterek sadece Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını değil aynı zamanda halkımızın da ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz. Bununla birlikte aynı zamanda fabrikalarımızdaki mevcut teknik ve teknolojik imkanları kullanarak solunum cihazları yapılması için de gerekli talimatı verdik. Şu anda ilgili arkadaşlarımız bu konu üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki günlerde bunun da sonucunu almayı bekliyoruz" açıklamasında bulundu.Çin ve Japonya'da korona virüs ile mücadelede kullanılan bazı ilaçların olduğunu anımsatan Akar, "Bu ilaçlarla ilgili bizim kimyagerlerimiz, doktorlarımız güzel bir çalışma yaptılar. Çalışma sonucunda bu ilaçların muadilini yapabileceklerini ifade ettiler. Onunla ilgili çalışmalarımız da yoğun bir şekilde sürüyor. Önümüzdeki günlerde inşallah bunu da başarıp hem halkımızın hem Silahlı Kuvvetlerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu."Mehmetçik güvende"Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınabilecek önlemleri ilk günden itibaren alarak kararlılıkla uygulamaya başladıklarını ifade eden Akar, gelişmeleri yakından takip ederek ilave tedbirleri de uygulamaya koyduklarını anımsattı. Birliklerde genel tedbirlerin yanı sıra koruyucu sağlık tedbirlerinin de alındığını söyleyen Akar, "Korona virüs ile mücadele konusunda ilk günden itibaren almaya başladığımız tedbirleri kararlı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Mehmetçiğimiz güvende olduğunu özellikle anne ve babalarının bilmesini istiyorum. Bütün komutan arkadaşlarım bu konuda son derece hassas, bizler son derece duyarlıyız. Yapılabilecek ne varsa, alınacak ne tedbir varsa bunları aldık ve Silahlı Kuvvetlerinin disiplinli yapısı içinde uyguluyoruz. Bu tedbirleri sadece yurt içindeki değil yurt dışındaki birliklerimizde de yerine getiriyoruz. Mehmetçik bu konuda güvende, Mehmetçiğin güvende olması için gece-gündüz gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar herhangi bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da herhangi bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlayacağız. Mehmetçiğin görevi çok önemli, kutsal. Operasyonların yürütülmesi için Mehmetçiğin sağlıklı olması lazım. Bunun için de biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve inşallah bunu da başaracağız" diye konuştu.KOMMER'in görevleri nedir?Bakanlık bünyesinde oluşturulan KOMMER'de Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı personel de görev alıyor.Merkezdeki faaliyetlerle, Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı birlik, karargah ve kurumlarında salgına karşı gerekli korumanın oluşturulması amaçlanıyor. Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmelerin yakından takip edildiği merkezde takip ve izlemenin yanı sıra, planlama, yönetim ve yönlendirme fonksiyonları da yerine getiriliyor.Merkezde, TSK'da alınan tedbirlerin uygulanma seviyeleri takip ediliyor, olası vakalara karşı alınacak tedbirler ve tıbbi planlamalar ile muhtemel hal tarzları geliştiriliyor. 24 saat esasıyla görev yapılan Merkezden, Kuvvet Komutanlıklarının Harekat Merkezleri ile telekonferans yöntemi ile görüşülerek çalışmalar ve gelişmeler düzenli olarak değerlendiriliyor.TSK'daki yoğun önlemlerÖte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerinde, korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında önemli tedbirler alındı.Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri 13 Nisan 2020 tarihine kadar tatil; tören, konferans, kısa süreli toplantı, kurs, fuar, seminer gibi faaliyetler iptal edildi.Birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacağı açıklanırken orduevleri ve misafirhanelere; görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilemeyeceği, günü birlik girişlere izin verilmeyeceği açıklandı.Milli ve uluslararası tatbikatlar ertelenirken, yurt dışı geçici görevler ikinci bir emre kadar durdurulmuş, hudut birliklerinde de konuya ilişkin çeşitli önlemlerin alındığı ifade edilmişti. 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemlerinin ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelendiğini açıklanmıştı.Ayrıca birliklerde dezenfekte işlemleri de yoğun şekilde yapılıyor. Yeni celp işlemleri kapsamında birliklerine teslim olan gençler öncelikle sağlık muayenesinden geçirilirken, eğitim birliklerine yeni katılanlarla temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erler de 14 gün süreyle gözetim altında tutuluyor. - ANKARA

Kaynak: İHA