MSB: "(Korana virüs tedbirleri) 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme...
MSB: "(Korana virüs tedbirleri) 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM Başkanlığınca 3 Mayıs 2020 tarihine ertelenmiştir.
19.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:30
MSB: "(Korana virüs tedbirleri) 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM Başkanlığınca 3 Mayıs 2020 tarihine ertelenmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA
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