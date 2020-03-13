MSB: "(Korona virüs tedbirleri) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet...
MSB: "(Korona virüs tedbirleri) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları karargahları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de...
13.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:12
MSB: "(Korona virüs tedbirleri) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları karargahları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, 3. Sayfa
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