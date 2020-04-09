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MSB Kovid-19 Mücadele Merkezi Başkanı: Tüm tedbirler alınmıştır

MİLLİ Savunma Bakanlığı Kovid-19 ile Mücadele Merkezi Başkanı Hava Tabip Albay Hasan Bağkesen, "Merkez tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında icra edilecek hal tarzları ve senaryoları değerlendirilmiş ve tüm tedbirler alınmıştır" dedi.

09.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:18
MSB Kovid-19 Mücadele Merkezi Başkanı: Tüm tedbirler alınmıştır

MİLLİ Savunma Bakanlığı Kovid-19 ile Mücadele Merkezi Başkanı Hava Tabip Albay Hasan Bağkesen, "Merkez tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında icra edilecek hal tarzları ve senaryoları değerlendirilmiş ve tüm tedbirler alınmıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde, birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlemlerin yönetilip takip edilmesi amacıyla Kovid-19 ile Mücadele Merkezi oluşturuldu. MSB'nin Twitter hesabından merkezin çalışmalarına ilişkin paylaşım yapıldı ve MSB Kovid-19 ile Mücadele Merkezi Başkanı Hava Tabip Albay Hasan Bağkesen, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hava Tabip Albay Hasan Bağkesen, Kovid-19 ile mücadelenin etkinliğini artırmak amacıyla kurulan merkezin, salgının yayılımının başladığı ilk günden faaliyetine başladığını belirtti. Kovid-19 ile Mücadele Merkezi'nin, yönetim ve planlama, istatistik ve analiz, takip ve izleme birimlerinden oluştuğunu vurgulayan Bağkesen, şöyle dedi: "Merkezde göğüs hastalıkları, biyo kimya, halk sağlığı uzmanları, KBRN, sağlık idaresi ve lojistik alanında uzman personel ile çevre mühendisi ve istatistik uzmanları görev yapmaktadır. Merkez tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında icra edilecek hal tarzları ve senaryoları değerlendirilmiş, tüm tedbirler alınmıştır. İhtiyaç durumunda uygulanacak şekilde alternatif planlar kuvvet komutanları ile birlikte hazırlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki tüm personel merkeze rahatlıkla ulaşabilmekte sorun sahaları ve görüşlerini bildirebilmektedir. Merkezde görevin önemi, yüklediği sorumluluk ve hassasiyet ile 7 gün 24 saat esasına göre göreve devam edilmektir."


Kaynak: DHA

Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
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