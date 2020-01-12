Haberler » Güncel » MSB: Libya ve İdlib'deki ateşkes yakından takip ediliyor - Haber

MSB: Libya ve İdlib'deki ateşkes yakından takip ediliyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Libya ve İdlib'te ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde olduklarını ve ateşkes uygulamalarının yakından takip edildiğini açıkladı.

12.01.2020 12:43 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:43MSB: Libya ve İdlib'deki ateşkes yakından takip ediliyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, ve 'te ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde olduklarını ve ateşkes uygulamalarının yakından takip edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 4 gün önce İstanbul'da icra edilen Türkiye ve Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanları zirvesinde, Libya ve İdlib'te ateşkes ilan edilmesi kararının alındığı ve taraflara ateşkes çağrısı yapıldığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:  "Libya ve İdlib'te 12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren ateşkes uygulaması başlamıştır. Her iki bölgede uygulamaya konulan ateşkes, saldırıları durdurarak, can kayıpları ile göç akımlarını önlemek, hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak suretiyle istikrar ve barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır. Her iki bölgede ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğu gözlenmektedir. Ateşkes uygulamaları yakından takip edilmektedir."



Libya, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:29  Minik kardeşleri pitbull saldırısından o kurtardı - Haber
13:28  Çin'den "Tayvan'a yönelik tutumumuz değişmeyecek" açıklaması - Haber
13:23  Yarım asırlık mutluluğun formülü gençlere anlatıldı - Haber
13:22  Bakan Selçuk: "Milli Eğitim Bakanlığı olarak dersimizi çalışıyoruz" - Haber
13:22  Başkan Çetin: "Adana'nın önü açıldı" - Haber
10:43  Terör örgütüne "drone" gönderen şüpheli yakalandı - Haber
10:15  Sattığı araçlara 13 yıl sonra ceza gelince şaşkına döndü - Haber
10:12  Bilirkişi ücretini yatırmayan cerrah, kıdem ve ihbar tazminatından oldu - Haber
09:39  Jeoloji Uzmanı Haluk Eyidoğan: Bu deprem, 26 Eylül'ün artçı depremi - Haber
09:32  İşkence edilerek öldürülen gencin son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı - Haber
12.01.2020 13:32:22