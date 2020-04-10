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MSB, Mareşal Fevzi Çakmak'ı andı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstiklal Savaşı döneminin ilk Milli Savunma Bakanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın ölümünün 70'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

10.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:32
MSB, Mareşal Fevzi Çakmak'ı andı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstiklal Savaşı döneminin ilk Milli Savunma Bakanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın ölümünün 70'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstiklal Savaşı döneminin ilk Milli Savunma Bakanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ı vefatının 70'inci yıl dönümünde rahmetle anıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mareşal Fevzi Çakmak, Hulusi Akar, Güncel
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