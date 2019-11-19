MSB: "Mehmetçiğimiz Tel Abyad'da yol kontrollerine devam ediyor"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Tel Abyad'daki yol kontrollerinin devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimiz Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Tel Abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Yol kontrolleri sırasında bir Suriyelinin yaptığı açıklamalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Görüntülerdeki Suriyeli, "Çok şükür iyiyiz, siz geldiğinizden beri kontrol noktaları olduğu için daha iyiyiz. Allah sizden razı olsun. Allah sizi korusun. Daha önce YPG zamanında bir iş yapmıyorduk. Çok rezil bir durumdaydık, çok çalışmak istiyorduk, ille de YPG'ye gel diyorlardı. Zorla asker alıyorlardı 'zorla YPG'ye gel' diyorlardı. Siz geldikten sonra çok rahat olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA