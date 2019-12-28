Haberler » Güncel » MSB: 'Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesinin birçok noktasında günlük ekmek dağıtımı devam ediyor' - Haber

MSB: "Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesinin birçok noktasında günlük ekmek dağıtımı devam ediyor"

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesinin birçok noktasında günlük ekmek dağıtımı yapmaya devam ettiğini bildirdi.

28.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:17 MSB:
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesinin birçok noktasında günlük ekmek dağıtımı yapmaya devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Mehmetçiklerimiz terör örgütü PKK/YPG'nin mayın/EYP'lerini temizlemeye devam ederken diğer yandan da bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Barış Pınarı bölgesinin birçok noktasında günlük ekmek dağıtımı devam ediyor." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20   TBMM Başkanı Mustafa Şentop Somali açıklaması - Haber
16:20   MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP, 2 Ocak 2020'de TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya... - Haber
16:20   Bahçeli: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı... - Haber
16:19   Devrek'te yaşlı kadının öldüğü kaza güvenlik kamerasında - Haber
16:13   Milli şair Osmangazi'de anıldı - Haber
13:58   Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
12:56   1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor - Haber
11:50   Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
28.12.2019 16:21:21