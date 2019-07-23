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MSB: "Meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ceylanpınar'da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir" açıklamasını yaptı.

23.07.2019 00:44 MSB: "Meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), " Ceylanpınar'da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Ceylanpınar'da beş vatandaşın yaralandığı olaya meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "22 Temmuz 2019 akşamı Ceylanpınar'da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. Verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen yedi hedef imha edilmiştir" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Ceylanpınar, Suriye, Politika

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