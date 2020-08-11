MSB Misakımız Mavi Vatanımızdır
MSB: Misakımız Mavi VatanımızdırMİLLİ Savunma Bakanlığı, "Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır" açıklamasını yaptı.
11.08.2020 21:01 | Son Güncelleme: 11.08.2020 21:24
MSB: Misakımız Mavi Vatanımızdır
MİLLİ Savunma Bakanlığı, "Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır" açıklamasını yaptı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır" denildi.
Kaynak: DHA