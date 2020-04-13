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MSB, nakliye uçaklarının dezenfekte işlemini paylaştı

MSB, nakliye uçaklarının dezenfekte işlemini paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, korona virüs tedbirleri çerçevesinde göreve giden nakliye uçaklarının dönüşlerde dezenfekte işlemlerine tabi tutulduğunu bildirdi.

13.04.2020 17:19 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:21
MSB, nakliye uçaklarının dezenfekte işlemini paylaştı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, korona virüs tedbirleri çerçevesinde göreve giden nakliye uçaklarının dönüşlerde dezenfekte işlemlerine tabi tutulduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, korona virüse (Covid-19) karşı tüm tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanmaya devam edildiğini, göreve giden nakliye uçaklarının dönüşlerinde dezenfekte işlemlerine tabi tutulduğunu açıkladı. Bakanlıktan konuya ilişkin olarak, "Görünmeyen düşman #COVID19'a karşı tüm tedbirler sıkı bir şekilde uygulanmaya devam ediliyor. Nakliye uçaklarımız göreve gidiş ve dönüşlerinde dezenfekte işlemlerine tabi tutuluyor. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" notuyla paylaşılan görüntülerde, nakliye uçaklarının detaylı bir şekilde özel kıyafetli ekipler tarafından dezenfekte edildiği görülüyor. MSB, nakliye uçaklarının dezenfekte işlemini paylaştı

Kaynak: İHA

Etiketler: Genel
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