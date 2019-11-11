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MSB: "Onarımların ardından Haseke'ye su verilmeye başlandı"

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi'nin onarım çalışmalarının sürdüğünü, yapılan onarım sonrasında Haseke'ye su verilmeye başlandığını duyurdu.

11.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:09MSB:
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi'nin onarım çalışmalarının sürdüğünü, yapılan onarım sonrasında Haseke'ye su verilmeye başlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi'nin tam kapasite ile çalışması için onarım faaliyetleri sürüyor. Şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke'ye su verilmeye başlandı" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Güncel

Kaynak: İHA

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