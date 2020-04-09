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MSB: Pençe-3 bölgesinde 20 adet EYP ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Pençe-3 bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildiği açıklandı.

09.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:19
MSB: Pençe-3 bölgesinde 20 adet EYP ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Pençe-3 bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-3 bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 adet EYP ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: PKK, Güncel
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