MSB: Pençe-3 bölgesinde 20 adet EYP ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Pençe-3 bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-3 bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 adet EYP ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi" denildi.

Kaynak: DHA