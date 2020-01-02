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MSB: "Pençe-3 harekat bölgesinde iki asker şehit oldu"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-3 harekat bölgesindeki operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu bildirdi.

02.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:14 MSB:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-3 harekat bölgesindeki operasyonlar kapsamında 'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Pençe-3 harekat bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, bugün Irak kuzeyi Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile atış altına alınmış ve ani hava harekatı kapsamında 2 F-16 bölgeye yönlendirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Irak, Güncel

Kaynak: AA

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