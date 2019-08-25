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Msb: 'pençe-3' harekatında 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı açıklandı.

25.08.2019 13:10 Msb: 'pençe-3' harekatında 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralı
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet,  kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.



Irak, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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