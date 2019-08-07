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MSB: "Pençe Harekatında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 80 olduğu bildirildi.

07.08.2019 12:12 MSB:
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 80 olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu." - ANKARA

Irak, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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