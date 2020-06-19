MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların, terör örgütünün sığınak, barınak ve mağaralarını imha ettiği görüntüleri paylaştı.
19.06.2020 00:12 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:17
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, operasyonun başarıyla devam ettiği bildirildi.
Operasyona katılan komandoların, teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve mağaraları imha ettiği görüntülere yer verilen paylaşımda, "Kahraman komandolarımız teröristlerin ininde. Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren komandolarımız terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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