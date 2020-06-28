MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Haftanin bölgesindeki 24 sığınak ve mağara içinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ile mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

28.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:53
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Haftanin bölgesindeki 24 sığınak ve mağara içinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ile mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, 17 Haziran'da başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.
Komandoların, Haftanin bölgesinde yürüttüğü yoğun arama-tarama faaliyetleriyle teröristlere nefes aldırmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK'nın bütün inlerine giren ve girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, son olarak 24 sığınak ve mağara daha tespit etti. Sığınak ve mağaralarda yapılan aramalarda ise çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."
Açıklmada, arama-tarama faaliyetlerinde, biksi otomatik tüfek, 2 AK-47 piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, PGG-7 roketatar, 700 biksi mühimmatı, 200 AK-47 mühimmatı, 800 uçaksavar mühimmatı, 11 roketatar mühimmatı, 35 havan mühimmatı, 8 el bombası, 55 el yapımı patlayıcı, 1250 mekanik fünye, 1000 elektrikli fünye, 3 çuval amonyum nitrat, 1500 metre elektrik kablosu, 2 termal elbise, sabit merkez terörist telsizi, 2 jeneratör, 3 ton mazot/benzin, 2 televizyon, 3 hilti, bol miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi. MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu’nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Haftanin, PKK, Güncel, Haber

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