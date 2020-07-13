MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) deposunda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ile patlayıcı madde ve malzemelerin imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği bildirildi. Operasyonda, komandolar tarafından terör örgütü PKK'ya ait EYP deposu olarak da kullanılan sığınakların tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sığınaklarda yapılan arama taramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat ile EYP yapımında kullanılan çok miktarda patlayıcı madde ve malzeme ele geçirildi. Yapılan arama-tarama faaliyetleriyle; 2 adet Doçka uçaksavar silahı, 95 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 2 adet 120 milimetrelik havan mühimmatı, 34 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 98 adet 5.56 milimetre mühimmat, 1 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet el bombası, 13 adet 5 kiloluk EYP düzeneği, 10 adet 500'er gramlık plastik patlayıcı, 1 çuval amonyum nitrat, 4 adet zaman ayarlı düzenek, 4 adet uzaktan komuta düzeneği, 3 adet alpha fire kumandası, 40 metre infilaklı fitil, 400 metre bobin teli, 1 adet 12 volt akü, 200 adet büyük pil, 1 adet 6x30 gündüz görüş el dürbünü, BP45 termal gece görüş cihazı, 1 adet balistik kulaklığı ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi. Tespit edilen malzemeler ve EYP'ler METİ timimiz tarafından yerinde imha edildi."