Haberler » Güncel » MSB pişman PKK/YPG'li teröristin görüntülerini paylaştı

MSB pişman PKK/YPG'li teröristin görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan PKK/YPG'li teröristin pişman olduğu konuşmaları yayınladı.

15.10.2019 16:40MSB pişman PKK/YPG'li teröristin görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan PKK/YPG'li teröristin pişman olduğu konuşmaları yayınladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda teröristin pişman olduğu dakikaları kaydetti. Terörist yaptığı pişmanlık konuşmasında şöyle konuştu:

"Köyde oturuyordum. PKK terör örgütü geldi. Beni zorla götürdü. Türkiye Devletine karşı savaşmaya zorladılar beni. Türkiye Devleti sınırdan girdiği vakit kendimi teslim ettim. Oradaki gençlerden rica ediyorum ve umuyorum ki gelsinler Türk askerine teslim olsunlar. Türk Devleti bize kötü davranmadı. Ben Türkiye Devletinden özür dilerim. Ben Türkiye Devletine karşı pişmanım. Oradaki gençlerden rica ediyorum ve umuyorum ki gelip teslim olsunlar." - ANKARA

Türkiye, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:26 Turistler için otobüsle ring seferleri başlıyor
17:30 Serbest piyasada altın fiyatları
17:30 Serbest piyasada altın fiyatları
17:25 'Bir şafakta zeybek sevdası' sergisi
17:29 İmamoğlu, Avcılar'da konuştu: Kentsel dönüşüm için bakanlıkla eş güdümlü çalışacağız
17:28 Elazığ'da plastik fabrikasında yangın
17:28 Rusya ile BAE arasında iş birliği anlaşmaları imzaladı
15.10.2019 17:32:05