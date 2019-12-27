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MSB: "PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda 1789 terörist etkisiz hale getirildi, 255'i teslim...

Milli Savunma Bakanlığınca 2019 yılının genel değerlendirmesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

27.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:03
Milli Savunma Bakanlığınca 2019 yılının genel değerlendirmesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. (1)
MSB: "PKK terör örgütüne yönelik yurt içi ve dışında bu yıl düzenlenen operasyonlarda 1789 terörist etkisiz hale getirilirken, bunlardan 255'i kendi iradeleriyle teslim oldu."
MSB: "PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik yurt içinde ve dışında 31'i büyük 119'u orta çaplı toplam 150 operasyon icra edildi."
MSB: "2019'daki operasyonlarda 1066 el yapımı patlayıcı imha edilirken 1015 silah, 69 tanksavar füze, 1598 el bombası, 174 mayın ele geçirildi."
MSB:

PKK, Güncel

Kaynak: AA


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