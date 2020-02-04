MSB: PKK/YPG Afrin'de okul ve camiye füze attı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin Afrin 'de 2 okul ve camiye düzenlediği füze saldırısında, 1 öğrencinin öldüğü, 7 öğrencinin ise yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü, şimdi de Afrin merkezde yer alan 2 okul ve 1 camiye 4 Grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı" denildi.