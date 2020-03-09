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MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK/YPG'li 2 terörist, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu.

09.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:10
MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu
Terör örgütü PKK/YPG'li 2 terörist, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Şanlıurfa, YPG, PKK, Güncel
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