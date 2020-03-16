MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu
Terör örgütü PKK/YPG'li 2 terörist daha Şırnak'ın Silopi ilçesindeki hudut karakoluna teslim oldu.
16.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:02
Terör örgütü PKK/YPG'li 2 terörist daha Şırnak 'ın Silopi ilçesindeki hudut karakoluna teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şırnak/Silopi'deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şırnak/Silopi'deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Manşet
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