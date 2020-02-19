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MSB: PKK/YPG'li 3 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin Şanlıurfa ve Mardin'deki hudut karakollarına teslim olduğunu bildirdi.

19.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:54MSB: PKK/YPG'li 3 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin Şanlıurfa ve 'deki hudut karakollarına teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları nedeniyle PKK/YPG'li teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha Şanlıurfa'nın Suruç ve Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki hudut karakollarına teslim olduğu kaydedildi.

Mardin, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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