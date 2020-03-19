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MSB: PKK/YPG'li 3 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 terörist Nusaybin'de teslim oldu.

19.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:06
MSB: PKK/YPG'li 3 terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist Silopi 'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 terörist Nusaybin 'de teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Nusaybin, Silopi, PKK, Politika

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