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MSB: "PKK/YPG'li teröristlerin bölgeden çıkışı yakından takip ediliyor"

MSB: "PKK/YPG'li teröristlerin bölgeden çıkışı yakından takip ediliyor"ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin güvenli bölge'den çıkışının yakından takip edildiğini bildirdi.

19.10.2019 22:40
MSB: "PKK/YPG'li teröristlerin bölgeden çıkışı yakından takip ediliyor"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin güvenli bölge'den çıkışının yakından takip edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların bilgileri ABD'li askeri yetkililere eksiksiz iletilmiştir.
Kaldı ki bugün, çoğu ambulanslardan oluşan 39 araçlık bir konvoy, Rasulayn'a emniyetle giriş ve çıkış yapmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi sağlanmıştır. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordine devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, YPG, PKK, Genel

Kaynak: İHA

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