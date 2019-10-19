Haberler » Güncel » MSB: 'PKK/YPG'li teröristlerin bölgeden çıkışı yakından takip ediliyor'

MSB: "PKK/YPG'li teröristlerin bölgeden çıkışı yakından takip ediliyor"

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin Güvenli Gölge'den çıkışının yakından takip edildiğini bildirdi.

19.10.2019 22:45MSB:
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin Güvenli Gölge'den çıkışının yakından takip edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların bilgileri ABD'li askeri yetkililere eksiksiz iletilmiştir. Kaldı ki bugün, çoğu ambulanslardan oluşan 39 araçlık bir konvoy, Rasulayn'a emniyetle giriş ve çıkış yapmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi sağlanmıştır. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordine devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

YPG, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:50 Brexit karşıtı yüz binlerce kişi sokağa döküldü
22:50 Üniversite öğrencisine çarpıp kaçtı
22:50 Spor hayrettin aksoy'un açıklamaları
22:49 THY'den Danimarka'da "Stopover" ile İstanbul tanıtımı
22:48 Şanlıurfa'da yıldırımın çarptığı kişi öldü
22:46 Lübnan'da 2020 bütçesi yeni vergiler içermeyecek
22:45 St. Pauli'den çifte standart
19.10.2019 22:57:24