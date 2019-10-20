MSB: PKK/YPG'li teröristlerin çıkması yakından takip ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiğini açıkladı.

"TERÖRİSTLERİN ÇIKIŞ FAALİYETLERİ SIKI ŞEKİLDE KOORDİNE EDİLMEKTEDİR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

"55 ARAÇLIK KONVOY RASULAYN'A GİRİŞ YAPTI"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu kapsamda yaklaşık 55 araçlık bir konvoy Rasulayn'a giriş yapmış ve 86 araçlık bir konvoy Tel Tamir istikametinde çıkış yapmıştır.

ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00'den itibaren toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir.

Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir."