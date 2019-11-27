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MSB: " PKK/YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama-tarama faaliyetleri sürüyor"

MSB: " PKK/YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama-tarama faaliyetleri de sürüyor"ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG ait mayın/EYP'lerin de arama-tarama faaliyetlerinin de sürdürüldüğü bildirdi.

27.11.2019 20:09 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:10
MSB: " PKK/YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama-tarama faaliyetleri de sürüyor"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG ait mayın/EYP'lerin de arama-tarama faaliyetlerinin de sürdürüldüğü bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Suriyeli çocukların Türk askerleriyle birlikte oyun oynadıkları görüldü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/YPG'nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor. Bölge halkı günlük işlerine yoğunlaşırken, PKK/YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama-tarama faaliyetleri de sürüyor.
MSB:

YPG, PKK, Genel

Kaynak: İHA


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