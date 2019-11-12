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MSB: Provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen Türk-Rus ortak kara devriyesi devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde Türk-Rus beşinci kara devriyesinin, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen devam ettiğini açıkladı.

12.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:03

Milli Savunma Bakanlığı, 'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde Türk-Rus beşinci kara devriyesinin, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARI, TÜRK ASKERİNE SALDIRMIŞTI

Fırat'ın doğusunda yer alan Derbesiye bölgesindeki ortak devriye sırasında terör örgütü yandaşları, geçiş yapan askerlerimize saldırmıştı. Saldırı anı kameralar tarafından anbean görüntülenmişti.

Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdıTerör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı

MSB: Provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen Türk-Rus ortak kara devriyesi devam ediyor

Fırat, Güncel


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