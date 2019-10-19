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MSB: "Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi"

MSB: "Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi"ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.

19.10.2019 15:49
MSB: "Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi."
MSB:

PKK, Genel

Kaynak: İHA

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