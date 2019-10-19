MSB: "Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi."

Kaynak: İHA