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MSB: "Rasulayn'da çocuklarla birlikte toplam 79 kişi göz taramasından geçirilirken, 25 kişiye de...

Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn'da çocuklarla birlikte toplamda 79 kişi göz taramasından geçirilirken, 25 kişiye de muayene sonrası gözlük verildiğini açıkladı.

14.12.2019 12:29 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:33MSB:
Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn'da çocuklarla birlikte toplamda 79 kişi göz taramasından geçirilirken, 25 kişiye de muayene sonrası gözlük verildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Göz sağlığı tarama faaliyetlerini sürdüren doktorlarımız Tel Abyad'ın ardından şimdi de Rasulayn'daki Suriyeli kardeşlerimiz için çalışmalarına devam ediyor. Çocuklarla birlikte toplam 79 kişi göz taramasından geçirilirken, 25 kişiye de muayene sonrası gözlük verildi." - ANKARA

Telabyad, Yaşam

Kaynak: İHA

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