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- MSB: "Rasulayn'da elektrik sorununu çözmek için çalışmalar yapılıyor"

- MSB: " Rasulayn'da elektrik sorununu çözmek için çalışmalar yapılıyor"RASULAYN - Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da elektrik sorununu çözmek için trafolarda keşif ve onarım çalışmalarının yaptıklarını açıkladı.

09.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:12
- MSB: " Rasulayn'da elektrik sorununu çözmek için çalışmalar yapılıyor"
RASULAYN - Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da elektrik sorununu çözmek için trafolarda keşif ve onarım çalışmalarının yaptıklarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayatı normale döndürmek için tamir ve yenileme çalışmaları sürüyor. Uzman personelimiz Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için de trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yapıyor"
- MSB:

Güncel

Kaynak: İHA


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