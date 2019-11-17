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MSB: Rasulayn'da hayat normale dönmeye devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da hayatın normale dönmeye devam ettiğini, halkın tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yeniden başladığını bildirildi.

17.11.2019 14:53 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:53MSB: Rasulayn'da hayat normale dönmeye devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da hayatın normale dönmeye devam ettiğini, halkın tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yeniden başladığını bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn'da hayat normale dönmeye devam ediyor. Terör baskısının sona ermesiyle halk, temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yeniden başladı" denildi. Açıklamada ayrıca, traktör ile arazisini süren ve hayvanlarını otlalatan vatandaşların görüntülerine yer verildi.



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Kaynak: DHA

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