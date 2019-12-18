MSB: Rasulayn'da terör saldırısında 1 sivil öldü, 26 sivil yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'ın batısındaki Tel Ebu Şeyh meskun mahallinde düzenlediği bombalı araç saldırısında, bir sivilin hayatını kaybettiğini, 26 sivilin de yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Canilikte sınır tanımayan terör örgütü Rasulayn batısındaki Tel Ebu Şeyh meskun mahallinde bombalı araç saldırısıyla 1 masum sivili katlederken, 26 sivili de yaraladı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA