MSB: "Rejime ait 2 top, 2 ÇNRA imha edilmiş, Rejim askeri etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatında Rejime ait 2 top, 2 ÇNRA'nin imha edildiğini ve 21 Rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bahar Kalkanı Harekatında 5 Mart tarihinde kahraman silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile 16: 00 civarında icra edilen atışlarla Rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edilmiş, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA