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MSB: Resulayn'a bağlı Nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentine bağlı Nukra Köyü'nde, 75 kilowatt'lık (KW) elektrik jeneratörü kurulumunun yapıldığını açıkladı.

18.11.2019 16:25 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:25MSB: Resulayn'a bağlı Nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentine bağlı Nukra Köyü'nde, 75 kilowatt'lık (KW) elektrik jeneratörü kurulumunun yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elektrik ve suyun olmadığı Resulayn'a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda köyün elektrik sorununu çözmek için temin edilen 75 KW'lık elektrik jeneratörünün kurulumu yapıldı" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Jeneratörün kurulma işlemleri

-Jeneratörün görüntüsü

-Türk askerlerinin görüntüsü

-Jeneratörün çalıştırılması

-Detaylar



Güncel

Kaynak: DHA

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