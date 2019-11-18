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Msb resulayn'a bağlı nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu

MSB Resulayn'a bağlı Nukra köyünde elektrik jeneratörü kurulduSuriye, (DHA)- Milli Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentine bağlı Nukra Köyü'nde, 75 kilowatt'lık (KW) elektrik jeneratörü kurulumunun yapıldığını açıkladı.

18.11.2019 19:23 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:24

MSB 'a bağlı Nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu

Suriye, (DHA)- Milli Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentine bağlı Nukra Köyü'nde, 75 kilowatt'lık (KW) elektrik jeneratörü kurulumunun yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Elektrik ve suyun olmadığı Resulayn'a bağlı Nukra köyünde hayatı normale döndürme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda köyün elektrik sorununu çözmek için temin edilen 75 KW'lık elektrik jeneratörünün kurulumu yapıldı denildi.

Msb resulayn'a bağlı nukra köyünde elektrik jeneratörü kuruldu

Resulayn, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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