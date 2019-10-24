Haberler » Güncel » MSB: 'Resulayn'da teröristlerce yapılan saldırıda 5 personelimiz yaralandı'

MSB: "Resulayn'da teröristlerce yapılan saldırıda 5 personelimiz yaralandı"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Resulayn bölgesinde keşif ve gözetleme yapan personele PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu 5 askerin yaralandığını, gerekli karşılığın ise verildiğini açıkladı.

24.10.2019 16:45MSB:
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Resulayn bölgesinde keşif ve gözetleme yapan personele PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu 5 askerin yaralandığını, gerekli karşılığın ise verildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekat bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizleme faaliyetlerine devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak medyada yer alan diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Meşru müdafaa kapsamında icra edilen faaliyetler, birliklerimizin güvenliğini sağlamaya yöneliktir" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)

Resulayn, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:32 Teke Deresi'ne karışan atık araştırılacak - KIRKLARELİ
18:32 Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek'in acı günü
18:32 Diyarbakır'da öğretmenin darp edilmesi
18:30 Malatya'da telefon dolandırıcılığına tutuklama
18:30 10 kişilik hırsızlık çetesini çökerten operasyon kamerada
18:30 Soma'da tazminat bekleyen maden işçilerini sevindiren açıklama
18:30 Bisikletten düşen danimarkalı yerleşik yabancı öldü
24.10.2019 18:34:24