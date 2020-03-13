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MSB: "(Rus askeri heyeti ile görüşmeler) Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı...

MSB: "(Rus askeri heyeti ile görüşmeler) Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir.

13.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:06
MSB:
MSB: "(Rus askeri heyeti ile görüşmeler) Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : 3. Sayfa

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