MSB: "(Rus askeri heyeti ile görüşmeler) Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı...

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib konusunda Rus askeri heyeti ile bugün tamamlanacak görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir havada geçtiğini açıkladı. Bakanlık, ayrıca korona virüsü tedbirleri kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları karargahları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyelerine vücut ısısını ölçen termal kameralar yerleştirildiğini ve tüm personelin seyahat maksatlı yurt dışı izinlerinin ertelendiğini bildirdi.Milli Savunma Bakanlığı, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısı ile yeni nesil 'korona virüs ve Suriye' başta olmak üzere güncel bilgileri paylaştı. Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Türkiye ve Rusya Federasyonu askeri heyetlerarası görüşmelerin bugün itibarıyla tamamlanacağını, görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir havada geçtiğini açıkladı. Yarbay Aktop, silahlı kuvvetlerin kutsal vatan topraklarının güvenlik ve bütünlüğü ile 83 milyon vatandaşın huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde hava sahasında ve 462 bin kilometrekare olan mavi vatanda uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerin büyük bir azim ve kararlılıkla korunmaya devam ettiğini bildirdi. İdlib'de rejimin sivil ve masumları hedef alan saldırıları nedeniyle bölgede büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirten Aktop, "Birleşmiş Milletler raporlarında da belirtildiği üzere Mayıs 2019'dan günümüze 1 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalmış, 280 bin'den fazla kişi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanlarına göç etmiştir. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' ile Adana, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde İdlib'de kalıcı ateşkesi tesis ederek akan kanı durdurmak, bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirerek göçü önlemek, halkımızın hudutlarımızın ve bölgedeki birliklerimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla faaliyetlerimiz devam etmektedir" ifadelerini kullandı."Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 5 Mart'ta Moskova'da imzalanan mutabakatla Astana ve Soçi mutabakatlarında belirtilen hususların saklı kalarak, temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin 6 Mart saat 00.01'den itibaren durdurulduğunu hatırlatan Aktop, mutabakat kapsamında detayları görüşmek için Türkiye'ye gelen Rus askeri heyeti ile gerçekleştirilen görüşmeler hakkında bilgi verdi. Yarbay Aktop, "Rusya'da varılan mutabakatla ülkemizin sınırları rejim ve terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale getirilmiş, bölgede istikrar ve normalleşmeye zemin hazırlanarak sivillerin korunması için önemli bir adım atılmıştır. Mutabakat kapsamında Rusya Federasyonu askeri heyeti 10 Mart'ta Ankara'ya gelmiş, yapılan görüşmelerde M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde tesis edilecek güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller ile 15 Mart'ta başlaması planlanan Türk-Rus ortak devriyelerinin esasları ele alınmıştır. Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir. Bu çerçevede İdlib'te akan kanın durdurulması, bölgede barış, huzur ve istikrarın tesisi, yüzde 81'ini kadın ve çocukların oluşturduğu 1 milyondan fazla masum insanın güvenli ve gönüllü şekilde yurtlarına evlerine dönüşü için uygun ortamın sağlanması maksadıyla gayretlerimizi sürdürmekteyiz. Söz konusu mutabakatta yer alan hususların uygulanmasına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından azami hassasiyet gösterilmekte, sahada buna göre hareket edilmektedir" diye konuştu."Bahar Kalkanı Harekatı'yla birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulundu"Gerçekleştirilen operasyonlarda büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele eden Mehmetçiğin en büyük motivasyon kaynağının Türk milletinin güven, sevgi ile duası olduğunu ve Bahar Kalkanı Harekatı'yla birlikte 3 binden fazla vatandaşın askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulunduğunu kaydeden Aktop, "Bahar Kalkanı Harekatı'yla birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın müracaatları her türlü takdire şayandır. Her şart ve durumda daima Mehmetçiğin yanında olan aziz milletimize bu vesileyle bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" dedi."Barış Pınarı bölgesi güneyinde toplamda son bir ay içerisinde 155 terörist etkisiz hale getirilmiştir"Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki faaliyetler hakkında bilgiler veren Yarbay Aktop, şunları aktardı:"Barış Pınarı bölgesindeki faaliyetlerimizle ile ilgili olarak toplam 605 meskün mahal teröristlerden arındırılmış, 4 bin 219 kilometrelik alanda kontrol sağlanmıştır. Son bir ay içerisinde yaklaşık 50 taciz/saldırı gerçekleşmiş, bu saldırılara meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verilmiştir. Yapılan saldırı ve ihlallerin büyük bölümü harekat alanımızın doğu ve batı sınırından havan, top ve çok namlulu roketatar gibi silahlarla uzak mesafeden gerçekleştirilmiştir. Barış Pınarı bölgesi güneyinde son bir hafta içerisinde sızma girişiminde bulunan 40 PKK/YPG'li terörist tespit edilmiş, toplamda son bir ay içerisinde 155 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 22 Ekim 2019 tarihli Soçi Mutabakatı kapsamında RF ile müşterek icra edilen devriyelere devam edilmektedir. En son 12 Mart tarihinde olmak üzere bugüne kadar toplam 34 devriye icra edilmiştir. Pınar bölgesinde dönem içerisinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında PKK/YPG terör örgütü tarafından sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı olarak hazırlanmış 20 kilogramlık el yapımı patlayıcı (EYP), yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 10 kilogramlık EYP, bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri, 7 adet el yapımı anti tank mayını ile toplamda bugüne kadar 2 bin 650'den fazla mayın/EYP bomba, imha timlerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. PKK/YPG'nin bölge halkının yoğun olarak kullandığı yol,köprü, okul gibi sivil alanlara tuzakladığı mayın ve EYP'lere karşı bölge halkının, özellikle de çocukların farkındalıklarının arttırılması maksadıyla uzman personelimiz tarafından eğitimler verilmektedir. Unsurlarımızla sahada doğrudan mücadele edemeyen terör örgütü, halkın bölgeye dönüşünü engellemek, tesis edilen huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla özellikle şehir merkezlerinde bombalı araç ve EYP ile saldırı arayışını sürdürmektedir. Alınan emniyet tedbirleri kapsamında yol kontrol noktalarında denetimlere devam edilmektedir. Pınar bölgesinde hayatın normale dönmesine yönelik faaliyetler bölge halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması, yaşamsal destek sağlanması ve alt yapı çalışmaları diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak sürdürülmektedir. Terör örgütünün tahrip ettiği okullardan onarım ve tadilatları tamamlanan 18 okulla birlikte bölgede toplam 390 okulda eğitim/öğretim devam etmektedir. Ayrıca bölge halkının huzur içerisinde ibadet edebilmelerine olanak sağlamak maksadıyla mevcut 92 camiden 86'sı, 7 kilisenin tamamı uygun hale getirilmiştir.""Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 37 PKK/YPG'li terörist, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanlarında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından emniyet ve istikrarın sağlanması maksadıyla temas hattı boyunca operasyonlara, mayın/EYP temizliğine, yol kontrol noktalarında denetimlere, altyapı ve günlük hayata destek faaliyetlerine devam edildiğini bildiren Deniz Yarbay Şebnem Aktop, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanlarına terör örgütü tarafından son bir ay içerisinde 80'den fazla taciz/saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırılara meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verilmiştir. Son bir ay içerisinde Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 37 PKK/YPG'li terörist, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir" şeklinde konuştu."(Libya) Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaca bağlı olarak belirlenen sayıda personel ile söz konusu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir"Türkiye ve Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan ve 2 Ocak'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' ile 'Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' sonrasında TSK unsurlarının Libya'da askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetleri icra ettiğini hatırlatan Aktop, "Bu amaç ve çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri, ihtiyaca bağlı olarak belirlenen sayıda personel ile söz konusu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir. Libya'daki ana gayemiz Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasıdır. Hafter güçlerinin özellikle Mitiga Havaalanı'nı hedef alan topçu ve füze atışları devam etmektedir. Bölgedeki gelişmeler yakinen takip edilmektedir" dedi."Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde son bir ay içerisinde 87 terörist etkisiz hale getirilmiştir"Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde taarruz anlayışıyla aralıksız sürdürülen operasyonlarda son bir ayda 87 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Yarbay Aktop, "Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde taarruz anlayışıyla aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son bir ay içerisinde 87 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen 67 adet mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Operasyonlar sırasında 1 adet güdümlü tank savar füzesi, 3 bin 500'den fazla hafif silah mühimmatı, 100 kilogramdan fazla amonyum nitrat, 36 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş, 19 adet EYP imha edilmiştir. Terörle mücadele harekatıyla eş zamanlı olarak yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan üs bölgesi yollarının açılmasına ve yol yapım faaliyetlerine her türlü hava ve zorlu arazi koşullarına rağmen aralıksız devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğini bildiren Yarbay Aktop, "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarımız çerçevesinde faaliyetlerine devam eden Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis araştırma gemilerimiz ile Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimize faaliyetleri süresince denizden ve havadan güvenlik desteği verilmektedir. 21 Şubat-6 Mart tarihleri arasında İtalya ev sahipliğinde icra edilen, Türkiye dahil 9 NATO ülkesinin katıldığı, NATO'nun en önemli denizaltı savunma harbi tatbikatlarından DYNAMIC MANTA-2020 tatbikatına fırkateyn, denizaltı ve deniz karakol uçaklarımızla iştirak edilmiştir. Harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetlerimizin yanı sıra olası doğal afetlere karşı hazırlıklarımız da devam etmektedir. Bu kapsamda TSK İnsani Yardım Tugayı afet bölgesinde arama-kurtarma, sıhhi tahliye ve tedavi, enkaz kaldırma, yangın söndürme, geçici barınma tesislerinin kurulması ve işletilmesi, trafik tanzimi konularında, ilgili makamların sorumluluğunda yürütülen faaliyetlere destek sağlamaktır. İnsani Yardım Tugayı İlk Müdahale Kuvveti, 3 saat içerisinde afet bölgesine intikal edecek hazırlık seviyesindedir" dedi."15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar toplam 19 bin 75 personel TSK'dan ihraç edilmiştir"FETÖ ile mücadelenin ilgili kurumlarla koordineli olarak sürdürüldüğünü vurgulayan Yarbay Şebnem Aktop, "FETÖ ile mücadele ilgili kurumlarla koordineli olarak yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar toplam 19 bin 75 personel TSK'dan ihraç edilmiştir. 5 bin 183 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir. OHAL'in kalkmasından bugüne kadar bakan onayı ile 4 bin 38 personel ihraç edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade edilmeyecektir" şeklinde konuştu.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında yetişen gençlerin TSK'ya katılmasıyla daha da kuvvetlendiğini kaydeden Aktop, "İçimizdeki hainlerin temizlenmesiyle güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri; gerek doğrudan sivil kaynaktan temin edilen, gerekse Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında yetişen gençlerin saflarımıza katılmasıyla daha da kuvvetlenmiştir, her geçen gün daha da kuvvetlenmektedir. Geleceğin profesyonel askerlerini yetiştiren Milli Savunma Üniversitesi farklı seviyelerde yükseköğretim ve mesleki eğitim süreçlerini planlamak, icra etmek ve milli güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetleri ile doktrin çalışmalarını desteklemek maksadıyla kurulmuştur. Eğitim ve öğretim faaliyetleri şanlı Türk Ordusu'nun binlerce yıllık bilgi birikimi ve tecrübesi, milli ve manevi değerler ile çağdaş bilimsel gelişmeler dikkate alınarak planlanmaktadır. Milli Savunma Üniversitesinde vatanı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan gerektiğinde canı pahasına en zor şartlarda görev yapacak ruhsal ve fiziksel özelliklere haiz personel yetiştirilmesi esas alınmıştır" dedi."And içme ve mezuniyet törenlerimize önümüzdeki dönemde bir süre için misafir kabul edilmeyecektir"Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni nesil 'korona virüs' salgınına yönelik Milli Savunma Bakanlığı olarak devletin diğer kurumlarıyla koordineli olarak gerekli önlemlerin alındığını ve alınmaya devam edileceğini belirten Aktop, "Bu kapsamda konuyla ilgili tüm personelin özellikle de harekat bölgelerinde görev yapan birliklerimizin söz konusu salgından etkilenmemeleri için her türlü tedbir alınmaktadır. Virüsün İran'da yaygın olarak görülmesi ile birlikte, 22 Şubat tarihinden itibaren sınırımızda görev alan hudut birliklerinin, yasa dışı geçişlerde yakalanan şahıslarla temasta uygulanacak hareket tarzları belirlenmiş ve hudut birliklerimizin yeterli sayıda koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edilmesini sağlanmıştır. Tüm personelin seyahat maksatlı yurt dışı izinleri geçici bir süre için ertelenmiştir. Aileleri tarafından bizlere emanet edilmiş askeri öğrenci ve yükümlü erbaş/erlerimizin hafta sonu izinleri, bir süre için durdurulmuş, bu süreçte evlatlarımızın moral ve motivasyonunu arttırıcı ilave tedbirler alınmıştır. Milletimizin teveccüh gösterdiği and içme ve mezuniyet törenlerimize önümüzdeki dönemde bir süre için misafir kabul edilmeyecektir. Bu hususta evlatlarımızdan ve kıymetli ailelerinden anlayış göstermelerini rica ediyoruz. Misafir Askeri Öğrencilerin ülkelerinden dönüşlerinde sağlık kontrollerinden geçirilmeleri için gerekli tedbirler alınmıştır. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları Karargahları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı tüm teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyakkuz halindedir" aktarımında bulundu.Açıklamanın sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Harbiye'ye girişinin 121'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Aktop, "Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Harbiye'ye girişinin 121'inci yıl dönümüdür. Bu vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı."Taraflar mutabakata tam olarak uyuyor, küçük gruplar tarafından ihlaller yapılıyor ancak ihlaller azalarak devam ediyor"Korona virüs tedbirleri kapsamında başka ülkelerle müşterek olarak gerçekleştirilen tatbikatlarla ilgili değerlendirmelerin süreç içerisinde devam ettiğini belirten güvenlik kaynakları, ağır bir tabloyla karşılaşılması durumunda NATO görevlerinden gelen askerlerin karantinaya alınması ihtimalinin olabileceğini aktardı. Alınan tedbirler kapsamında hem bedelliler hem de 6 ay askerlik yapacak yükümlülerin birliklerine katılımında erteleme olmadığını ifade eden kaynaklar, asker alımının planlandığı gibi devam edeceğini açıkladı. Öte yandan birliğe katılım öncesi yapılan rutin muayenelerin aynı şekilde sürdürüleceği belirtildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sonrasında Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında varılan mutabakata tarafların tam uyduğunu kaydeden kaynaklar, küçük gruplar tarafından ihlallerin yapıldığını ancak ihlallerin azalarak devam ettiğini bildirdi.Gözlem noktalarında herhangi bir sıkıntının olmadığını söyleyen kaynaklar, gözlem noktalarının görevlerine devam ettiğini ve ağır silahların çekilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı. Gözlem noktalarının saldırıya uğraması durumunda meşru müdafaa kapsamında en ağır şekilde karşılık verileceğinin altını çizen kaynaklar, noktaların asker ve silah olarak yeterli olduğunu belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA