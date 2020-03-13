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MSB: Rus askeri heyetiyle görüşmeler olumlu bir havada geçmiştir

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "(Rus askeri heyetiyle görüşmeler) Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir.

13.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:22
MSB: Rus askeri heyetiyle görüşmeler olumlu bir havada geçmiştir
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "(Rus askeri heyetiyle görüşmeler) Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir." denildi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı, Ekonomi

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