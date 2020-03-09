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MSB: Rus askeri heyetiyle toplantı yarın başlayacak

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile yapılacak toplantının yarın başlayacağı duyuruldu.

09.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:46
MSB: Rus askeri heyetiyle toplantı yarın başlayacak

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Moskova 'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile yapılacak toplantının yarın başlayacağı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus Askeri Heyet ile icra edilecek toplantı, 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacaktır" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı, Moskova, Güncel
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