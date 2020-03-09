MSB: "Rus askeri heyetle icra edilecek toplantı 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacak"
Milli Savunma Bakanlığı, Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyetle gerçekleştirilecek toplantıların yarın başlayacağını açıkladı.
09.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:26
Milli Savunma Bakanlığı, Moskova 'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyetle gerçekleştirilecek toplantıların yarın başlayacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyetle icra edilecek toplantı, 10 Mart Salı günü Ankara 'da başlayacaktır." ifadesi kullanıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyetle icra edilecek toplantı, 10 Mart Salı günü Ankara 'da başlayacaktır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :MSB: "Rus askeri heyetle icra edilecek toplantı 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacak"
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